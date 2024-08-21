Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), опасаясь окружения своей группировки на северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной 19 августа железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На северском направлении командование вооруженных формирований Украины пытается избежать окружения своих подразделений. После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", - сказал он со ссылкой на источники.

Собеседник агентства сообщил, что в Звановку командование ВСУ перебросило дополнительные артиллерийские подразделения, которые обеспечивают огневое прикрытие отступающим солдатам.

"Одновременно с этим ведется огонь по авангардам ВС РФ в попытке снижения темпа продвижения наших войск", - добавил Марочко.

В понедельник Марочко сообщал ТАСС, что военные группировки войск "Юг" освобождением Выемки начали брать в полуохват группировку украинской армии, дислоцированную на западе Луганской Народной Республики.