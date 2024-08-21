Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 45 БПЛА

В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО были уничтожены 45 БПЛА самолётного типа.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что 11 БПЛА были уничтожены над территорией Московской области, ещё 23 — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три – над Калужской и два– над Курской.

Над Брянской областью силы ПВО уничтожили семь БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что этой ночью ВСУ была предпринята одна из самых масштабных попыток атаковать столицу беспилотниками за всё время.