Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении

Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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"Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Южной группировки войск уничтожили опорный пункт подразделений ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВ ведут стрельбу из закрытых огневых позиций. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи применяют тактику "танковой карусели". В ведомстве уточнили, что поочередная парная стрельба из танков позволяет накрыть противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

"Бетонные перекрытия, дома. Пытаемся прорваться, помочь пехоте, чтобы они прорвались. Противник огрызается. И FPV-дроны, и артой работают. Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Выскочили, отработали, уехали", - рассказал командир танкового взвода с позывным Зуйок.

По его словам, ВСУ ведут обстрел мирных жителей в направлении Горловки.