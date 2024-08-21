В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

США принимают непосредственное участие в украинском конфликте, на это указывают и поставки оружия, техники Украине, и участие американских военных, в том числе, в составе ЧВК, во вторжении в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Очевидно, что участие [в атаке на Курскую область] принимают не только американские наемники, но и французские, наверняка польские. Со всем этим надо разбираться. Тут речь идет не об официальных структурах, а о частных, в числе которых могут находиться представители разных государств», — сказал Чепа.

ЧВК из США опубликовала фото с американскими наемниками в Курской области

Он также подчеркнул, что руководство американских ЧВК в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может осуществляться без участия США, что указывает на прямую вовлеченность страны в конфликт.

«Когда они [США] пытаются говорить, что о чем-то не информированы, чего-то не знают, — это все ложь. Они участвуют в конфликте начиная с 2014 года», — уверен депутат.

Ранее американская ЧВК Forward Observation Group подтвердила участие в атаках ВСУ на Курскую область и опубликовала фото со своими наемниками. На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов.