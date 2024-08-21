Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили большое количество оружия западного производства при отходе из поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующую видеозапись опубликовали «Известия».

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На видео, которое сняли российские бойцы, можно наблюдать брошенный солдатами ВСУ блиндаж. Отходя со своих позиций, украинцы оставили практически все вещи, включая западное оружие.

Бойцы российской армии также нашли гранаты и артиллерийские снаряды американского производства. Помимо этого, ВСУ оставили большие запасы продуктов питания.

Ранее российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. В Министерстве обороны России подчеркнули, что данный населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также стратегически важным логистическим узлом.