Стали известны подробности об американской ЧВК в Курской области

Частная военная компания (ЧВК) из Соединенных Штатов Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в вылазке ВСУ в Курской области, уже более двух лет находится на территории Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на соцсети предполагаемого главы ЧВК Деррика Бэйлса. Отмечается, что самый первый пост, связанный с действиями ЧВК на Украине, датируется еще 26 февраля 2022 года.

Как пишет агентство, в вышеупомянутом аккаунте есть публикации, где в качестве геолокации фигурирует город Киев, а подписи содержат эмодзи с изображением флага Украины. На более поздних снимках и видео запечатлены действия Forward Observations Group зимой и весной этого года. На одном из фото — человек с татуировками, аналогичными татуировкам Бэйлса.

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

ЧВК Forward Observation Group ранее опубликовала в соцсети Instagram (деятельность в России запрещена) фотографии военных, сделанные в Курской области. На фотографии военные позируют вместе с украинскими бойцами на фоне бронемашины HMMWV. В геолокации указана Курская область. По данным RT, в центре фото находится основатель ЧВК Бейлс. Таким образом, участие наемников США в нападении на территорию России получило подтверждение из первых рук.