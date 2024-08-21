В Минобороны рассказали о работе саперов группировки "Запад"

Бойцы инженерно-саперного подразделения Западной группировки ежедневно обнаруживают и обезвреживают несколько десятков неразорвавшихся боеприпасов и мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве рассказали, что группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений или мирных жителей. На месте проводится разведка местности, оценка обстановки, после чего группа приступает к работе.

"Ежедневно военные инженеры группировки войск "Запад" обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков неразорвавшихся боеприпасов и мин ВСУ", - указали в ведомстве.

Взводы используют в работе современные миноискатели и инженерные щупы, и все мероприятия проходят в строгом соблюдении требований безопасности. Как пояснили в Минобороны, поиск мин происходит по внешним демаскирующим признакам. После определения их опасности, боеприпасы уничтожаются на месте накладным зарядом.

Командир инженерно-саперного взвода с позывным Аид рассказал на видео, предоставленном Минобороны, что позиции приходится разминировать часто, в особенности после обстрела кассетными боеприпасами, также противник минирует территорию с помощью дронов.