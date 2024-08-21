В России не исключили возможность удара РФ по Киеву со стороны Белоруссии

Украина боится, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву со стороны Белоруссии. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, слова которого передает «МК».

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По его мнению, транснациональный бизнес хочет получить доступ к белорусским ресурсам, а также к стратегической транзитной территории и использовать ее как элемент давления на РФ.

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Эксперт считает, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву со стороны Белоруссии. Украина этого боится, считает Клинцевич.

«Они боятся, что короткое плечо с Гомельской области в сторону Киева может быть снова раскрыто, и наши российско-белорусские войска пойдут на Киев», — сказал он.

20 августа Верхняя палата парламента Белоруссии выразила беспокойство по поводу вероятных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины относительно Курской и Запорожской атомных станций. В документе подчеркивается, что депутаты республики решительно осуждают атаки на энергетические объекты города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Они отмечают, что данные обстрелы негативно сказываются на уровне ядерной безопасности региона.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами.