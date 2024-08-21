Над Брянской областью силы ПВО уничтожили семь БПЛА

Силы ПВО Министерства обороны России уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над Брянской областью в течение часа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений в регионе нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.