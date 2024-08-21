США обсуждают с Украиной долгосрочные цели вторжения в Курскую область

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной долгосрочные цели вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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«Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все еще обсуждаем это с ними», – сказал он.

Так представитель американского Минобороны ответил на вопрос о контактах Вашингтона с Киевом по вопросу наступления ВСУ в Курской области.

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Чиновник фактически ушел от ответа на вопрос, готовы ли Штаты публично поддержать вторжение Украины на международно признанную территорию России. По его словам, США продолжают обсуждать с украинцами их цели. Сейчас Вашингтон сфокусирован на том, чтобы Украина в будущем стала «свободной и суверенной» страной, которая в состоянии «отражать агрессию», передает ТАСС.

Напомним, ранее в армии раскрыли значение массового уничтожения техники под Курском. Вместе с ценными видами вооружения ВС РФ уничтожают иностранных наемников.