Кадыров заявил о сформированном в Чечне резерве для отправки на СВО

В Чечне для отправки в зону специальной военной операции (СВО) сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.

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Он отметил, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Кадыров показал трофей из зоны СВО

Кадыров сказал, что сейчас в республике сформирован резерв, состоящий из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, которые готовы по первому приказу Путина выехать в зону СВО.

Глава Чечни подчеркнул, что бойцы полностью обеспечены всей необходимой амуницией и специальной техникой за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также добавил, что фонд направил свыше 26 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий.

До этого Путин заявил, что глава Чечни является очень ценным пехотинцем.

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