Военкор оценил перспективы закончить СВО в 2024 году

Проблема с вторжением ВСУ на территорию Курской области не решится сиюминутно, а до окончания специальной военной операции (СВО) тем более ещё очень далеко.

Об этом заявил находящийся сейчас в Курской области известный российских военный корреспондент Александр Коц, передаёт «ПолитНавигатор».

«Я уверен, что СВО не закончится в 2024 году, абсолютно точно, только если вдруг какое-то внезапное потрясение и переговоры, – подчеркнул он. – Но я не могу себе представить уровень этого потрясения. А то, что сейчас мы видим на поле боя, не говорит о том, что есть хоть малейшая перспектива закончить боевые действия в этом году. Честно говоря, и в 2025 году – тоже».

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По его словам, выдавить ВСУ с Курской области сиюминутно не получится, так как сентябрь на носу, пойдут дожди, начнётся распутица.

«И мы все завязнем в Курской области, как мне кажется, уже до весны 2025 года точно. А помимо Курской области, нам сколько ещё освобождать? Поэтому – нет, завершения СВО пока не видно», – резюмировал военкор.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Коц предположил, что операция ВСУ в Курской области может быть манёвром для возобновления их контрнаступления на Крым.