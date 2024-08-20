Forbes рассказал о применяемых РФ в Курской области беспилотниках

Журнал Forbes рассказал о оптоволоконных беспилотниках, которые применяются российской стороной в Курской области.

Как сообщает источник, такие дроны невозможно отследить с помощью обычных способов. Это делает новые БПЛА крайне устойчивыми к радиоэлектронным помехам, а также позволяют оператору дрона оставаться в относительной безопасности.

«Продвижение Украины в Курск было успешным благодаря радиоэлектронной атаке, которая ослепила российские разведывательные беспилотники и сбила их дроны с неба. Теперь Россия наносит ответный удар новыми беспилотниками, управляемыми оптоволокном, которые невосприимчивы к радиопомехам. Это первый случай применения такого оружия в бою», — сообщает источник.

Помимо этого в Forbes также добавили, что появление нового вида БПЛА должно стать «напоминанием и предупреждением» для мирового сообщества о том, насколько быстро развивается технология боевых дронов. Как считают авторы издания, подобные беспилотники могут попасть в руки террористов — в этом случае они смогут легко обойти способы борьбы с обычными БПЛА и нанести огромный ущерб.

Ранее стало известно, что Украина выделит полмиллиарда долларов на закупку дронов.