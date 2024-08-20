Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины

Bloomberg сообщил о нарушенном обещании союзников Украины поставить вооружение
Они намеревались расширить передачу техники и направить Киеву дальнобойные системы ПВО, однако не все партнёры выполнили обязательства, данные на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом агентство пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По его сведениям, США, Германия и Румыния пообещали отправить Украине по системе ПВО Patriot.
Еще одна должна была быть собрана из компонентов от нескольких стран. Италия заверила Киев в планах передать свой комплекс ПВО SAMP-T.
Forbes рассказал о применяемых РФ в Курской области беспилотниках
Собеседник издания признал, что поддержка Украины со стороны союзников «остаётся неравномерной».