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Bloomberg сообщил о нарушенном обещании союзников Украины поставить вооружение

Они намеревались расширить передачу техники и направить Киеву дальнобойные системы ПВО, однако не все партнёры выполнили обязательства, данные на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом агентство пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По его сведениям, США, Германия и Румыния пообещали отправить Украине по системе ПВО Patriot.

Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины
© globallookpress.com

Еще одна должна была быть собрана из компонентов от нескольких стран. Италия заверила Киев в планах передать свой комплекс ПВО SAMP-T.

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Собеседник издания признал, что поддержка Украины со стороны союзников «остаётся неравномерной».

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