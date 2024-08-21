В США рассказали, где идет подготовка летчиков ВСУ к полетам на F-16

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании. Об этом сообщает ТАСС.

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«Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — заявил он.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что ему «нечего сообщить» о возможности обучения украинских летчиков на территории Украины. Он добавил, что ему ничего не известно об участии в этом американских подрядчиков.

В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов. По мнению опрошенных изданием экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

13 августа американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время визита в Киев заявил, что летчики стран Североатлантического альянса в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.