В Киеве рассказали об ослабившем ВСУ решении Лукашенко

Заявления белорусской стороны о наращивании сил на южной границе вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимать и без того скудные резервы с фронта, рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу «Политика».

Он указал, что положение украинских войск на покровском и торецком направлениях близко к катастрофе. Теперь ВСУ придется перебрасывать резервы на северную границу, добавил эксперт.

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