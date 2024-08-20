В США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наёмники.
Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Где-то от 15 до 20% из них были иностранными наёмниками», – подчеркнул он.
При этом, по его словам, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции.
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«Факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь», – резюмировал экс-аналитик ЦРУ.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Джонсон заявил, что украинская армия проигрывает российской и скоро грядет катастрофа.