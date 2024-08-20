Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наёмники.

Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Где-то от 15 до 20% из них были иностранными наёмниками», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции.

Зеленский оценил ситуацию для ВСУ на торецком направлении

«Факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь», – резюмировал экс-аналитик ЦРУ.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Джонсон заявил, что украинская армия проигрывает российской и скоро грядет катастрофа.