На Украине наблюдается дефицит тяжелой инженерной и санитарной техники, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что среди украинских бойцов, в том числе в Курской области, есть много погибших, а машин, чтобы вывозить их, не хватает. По его мнению, Украине не достает буквально всего.

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Среди украинских военных очень много погибших, в том числе в Курской области. И если наши убирают трупы, то на Украине нет. Им надо вывозить хотя бы раненых. А санитарных машин у них в дефиците. Где-то они еще пытаются снять наши минные заграждения. На Украине серьезный экономический кризис, им всего не хватает, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что все необходимое Киев выпрашивает у Запада, требуя все больше и больше. Но, уверен эксперт, это не поможет Вооруженным силам Украины. Дандыкин уточнил, что инженерные машины, которые передают ВСУ, также уничтожаются.

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Они голые — без штанов, без рубах. И конечно, все необходимое они выпрашивают у Запада, просят все больше и больше. Но им ничего не помогает и не поможет, в том числе их инженерные машины попадают под раздачу и уничтожаются. В целом все, что могут предоставить в НАТО, они им передают. «Все за счет Запада, за счет Америки» — вот их девиз, — заключил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России нанесли удар по скоплению живой силы и техники украинских войск в приграничном районе Курской области. Экипажи боевых машин применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.