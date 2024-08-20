Украинское командование выводит из Донбасса подразделения ВСУ, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации», — цитирует парламентария «СТРАНА.ua».

По её словам, в таких обстоятельствах приход войск России в Покровск — «дело ближайшего будущего», а Торецк «завершает свои последние дни».

«Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», — заявила Безуглая.

Владимир Зеленский ранее заявил о сложной для ВСУ ситуации на Покровском направлении в ДНР, где украинские военные потеряли контроль над крупным населённым пунктом Новгородское (украинское название — Нью-Йорк).