Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации на линии фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения. ТАСС

«По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. <...> На ореховском и приднепровском направлениях обстановка напряженная», — заявил Сырский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, кадры выступления транслировались в эфире телеканала «Рада». В ходе своего доклада он также признал, что российские войска имеют преимущество в использовании артиллерийских боеприпасов по сравнению с украинской армией, соотношение составляет 3:1 за последние два месяца. Ura.Ru

Ранее Зеленский рассказал, что главком ВСУ доложил ему и о новых деталях операции в Курской области. Газета.Ru