Алаудинов раскрыл цель атаки ВСУ на мосты в Курской области

Вооруженные силы Украины планировали подорвать мосты в Курской области с целью отрезать от поддержки российские подразделения на другой стороне реки. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ подорвали один из мостов через реку Сейм в Курской области.

«Они планировали подорвать мосты, чтобы ВС РФ не могли поддержать свои подразделения на другой стороне реки. Однако наши подразделения среагировали и организовало водные переправы. То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть и понтонный мост, и есть у нас множество катеров для того, чтобы ребятам помогать», — прокомментировал это Алаудинов.

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Говоря о ситуации в приграничных районах Курской области в целом, он отметил, что российские военные смогли «остановить противника по всему периметру», уничтожили передовые эшелоны ВСУ и в настоящий момент «зачищают некоторые населенные пункты».

«Блицкриг не удался, стратегические объекты не взяты, Курск не взят, и они остановлены на том участке, где им, в принципе, будет не очень выгодно», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что это доказывает тот факт, что ВСУ «сейчас начали активно закапываться».