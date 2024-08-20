Командир «Ахмата» рассказал о срыве ротации ВСУ под Курском

Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 20 августа в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram. Lenta.ru

Как рассказал Алаудинов, после этого к раненым украинским военным прибыл медик, который кричал в рацию: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас уже». По словам военного, украинский медик заявил, что ВСУ в Курской области нужны психологи. RT на русском

Кроме того, генерал-майор заявил, что с помощью нападения на Курскую область Украина хотела заставить Россию полностью отказаться от действий на других территориях специальной военной операции. Вечерняя Москва