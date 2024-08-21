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Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации на линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

Сырский доложил Зеленскому ситуации на линии фронта
© МИНОБОРОНЫ РФ

Он уточнил, что «обстановка напряженная на Ореховском и Приднепровском направлениях». Сырский признал: в последние два месяца российские силы использовании артиллерийских боеприпасов сохраняют перевес над украинской армией в соотношении 3:1, передает ТАСС.

Ранее Сырский доложил Зеленскому о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.

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