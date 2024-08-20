В атакуемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области прекратят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и опасности беспилотников. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия», — написал он. News.ru

20 августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. Газета.Ru