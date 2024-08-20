Минобороны России сообщило о создании новых группировок войск

Глава Минобороны России Андрей Белоусов объявил о создании в стране новых группировок войск. Так, появятся приграничные группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск». Ura.Ru

Белоусов отметил, что ни один вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен быть оставлен без внимания. RT на русском

В тексте отмечается, что «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск». ТАСС