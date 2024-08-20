Литва начала строительство базы НАТО возле границы с Белоруссией

В Литве началось строительство базы для немецких войск возле границы с Белоруссией. Церемония начала строительства базы НАТО прошла на полигоне Руднинкай в 20 километрах от белорусской границы. Lenta.ru

База станет «крупнейшей военной инфраструктурой в истории Литвы». Площадь военного городка составит 170 гектар. Газета.Ru

Что же касается полного развертывания немецкой бригады, то оно должно завершиться через три года. В ФРГ планируют к этому времени десантировать на территорию Литвы около пяти тысяч солдат и гражданских лиц. Российская газета