ВСУ модифицировали систему Илона Маска

Украинские военные модифицировали систему Starlink Илона Маска. Это необходимо для использования силы спутников в военные целях, в том числе и в Курской области.

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«ВСУ кустарно модифицировали систему Starlink Илона Маска. Чтобы снять геоограничения и использовать силу спутников в военных целях — несмотря на запрет от Space X», — пишет telegram-канал Mash.

ВСУ снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости благодаря прокси-плате. Украинские бойцы собирались применять переделанные системы для корректировки полетом дронов-камикадзе и при движении бронетехники на приграничье.

Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ

В июне Минобороны США продлило контракт с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию интернет-услуг Starlink на Украине. США продлили контракт с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.