В Курской области заметили бронемашину на базе турецкой Otokar Cobra

В Курской области заметили медицинский автомобиль на базе турецкой бронированной машины Otokar Cobra II. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», это первый случай использования подобной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На опубликованных кадрах запечатлена бронемашина, которая едет по трассе. Место, где было снято видео, не уточняется. Канал отмечает, что для атаки на Курскую область Киев собрал почти все свои резервы, накопленные за последний год.

© кадр из видео

Otokar Cobra разработана турецкой компанией Otokar при участии американской компании AM General. Ее создавали с использованием большого числа компонентов американского вездехода HMMWV. Власти Турции передали Украине пять таких машин весной 2023 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Противника заметили с беспилотника, после чего координаты передали расчету РСЗО «Торандо-С». В результате атаки удалось уничтожить три единицы техники и до 20 человек.