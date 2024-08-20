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В МИД РФ высказались об участии наемников из США в атаках на Курскую область

В МИД РФ заявили о появившихся свидетельствах участия частных военных компаний (ЧВК) из США в атаках на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты подчеркнули, что причастность ЧВК к этим атакам доказывает вовлеченность США в украинский кризис. Ранее в соцсетях появились фото членов одной из американских ЧВК с указанием Курской области в качестве геолокации.

Среди наемников ВСУ вычислили индейца из Северной Каролины

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России подчеркивали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил 20 августа, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. Он подчеркнул, что основные ресурсы противника на этом направлении уничтожены.

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