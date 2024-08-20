Расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры поражения противника опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Колонну в лесном массиве обнаружил оператор разведывательного беспилотника. После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника координаты были переданы расчету РСЗО.

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«В результате были уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области. Авиации удалось поразить резервы 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны.