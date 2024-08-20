Германия захотела управлять силами НАТО в Балтийском море

Германия намерена взять на себя управление военно-морскими силами НАТО в регионе Балтийского моря. Об этом заявил изданию The Japan Times главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Российская газета

«Мы <...> заявили НАТО о своей готовности взять на себя ответственность за региональное командование и управление в регионе Балтийского моря. Мы обеспечиваем необходимую для этого структуру командования и управления путем формирования регионального морского штаба, который действует в Ростоке в виде уже существующего международного штаба морских сил Германии», - отметил главком ВМС ФРГ. ТАСС

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и пять других стран-членов Североатлантического альянса, которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины. Газета.Ru