СМИ сообщили детали гибели в Курской области актера Евгения Шишова

Актер кино и телевидения Евгений Шишов погиб во время эвакуации после ранения в Курской области, сообщает источник SHOT.

По его информации, Шишов в последнее время участвовал в боях в Курской области, осколочное ранение получил 18 августа и скончался во время эвакуации в госпиталь.

Евгений Шишов ушел на СВО добровольцем в феврале этого года, взяв позывной STALKER.

Российский актер погиб в боях в Курской области

По информации ресурса, сейчас тело актера находится в Ростове. У него осталась дочка-подросток.

Между тем Елена Шишова, жена Евгения, информация о гибели которого появилась сегодня, сообщила, что окончательно смерть мужа ей еще не подтвердили.

"Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения", - сказала женщина в беседе с ИА "Регнум".

"Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы", - добавила Елена, которая выражает надежду, что, может, чуть позже всё прояснится.

Последнее фото на странице бойца в соцсети появилось 31 июля.

Евгений Шишов родился в 1982 году, снимался с 2015-го: "Морские дьяволы", "Свои", "Невский", "Русские".