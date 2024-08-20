Гладков: после атаки ВСУ на Белгородскую область ранены четыре мирных жителя

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое мужчин получили баротравмы и различные осколочные ранения после атаки дронов ВСУ в поселке Октябрьский Белгородского района. Их доставили в больницу N2 Белгорода. Также в поселке повреждены социальный объект и два легковых автомобиля, уточнил Гладков. В селе Ясные Зори Белгородского района осколочные ранения головы, рук и ног получил мужчина. В ближайшее время он также будет переведен в городскую больницу N2. В населенном пункте после атаки ВСУ повреждено административное здание. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль и трактор, заключил губернатор. До этого Гладков сообщал, что беспилотник совершил атаку на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе, в результате чего получил ранения мужчина.