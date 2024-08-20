Президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ, сообщает Bloomberg.

По его данным, Зеленский «просил на двусторонних встречах помощи союзников с возвращением граждан Украины призывного возраста», но европейские политики ответили ему отказом и заявили, что «не вернут беженцев, пока продолжается конфликт» с Россией, передает ТАСС.

Bloomberg: Зеленский просил Запад помочь вернуть мужчин боеспособного возраста

Bloomberg отмечает, что причиной отказа может быть нехватка рабочей силы в Центральной и Восточной Европе.

Как рассказал глава одной из бизнес-структур и бывший госсекретарь Чехии по европейским делам Томаш Проуза, многие чешские компании «зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев», а стройки полностью бы остановились без рабочих с Украины.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 6 млн украинских беженцев продолжают находиться за границей, в 2024 году Украину могут покинуть еще 400 тыс. человек.

Ранее в Чехии заявили о невозможности отправить украинских уклонистов на родину.