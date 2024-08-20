Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») выяснили, что среди американских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) был индеец из Северной Каролины Брайан Альтамирано. Об этом группировка рассказала в Telegram-канале «НемеZида».

© Telegram-канал «НемеZида»

Альтамирано утверждал, что он раньше был морским пехотинцем, однако эту часть биографии наемника хакерам подтвердить не удалось. При этом в его соцсетях обнаружились его снимки в вышиванке, однако «что-то выдавало в нем индейца из Северной Каролины».

«Не смотря на весь героический пафос и решительное настроение — через пару месяцев, он удрал обратно за океан», — добавили хакеры.

В июле хакеры RaHDit раскрыли информацию о более чем 3200 иностранных наемниках ВСУ. Выяснилось, что в ряды украинской армии вступили экс-полицейский из США, арестованный за растление малолетних и участник Зимних Олимпийских игр в Сочи из Латвии.