Среди наемников ВСУ вычислили индейца из Северной Каролины
Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») выяснили, что среди американских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) был индеец из Северной Каролины Брайан Альтамирано. Об этом группировка рассказала в Telegram-канале «НемеZида».
Альтамирано утверждал, что он раньше был морским пехотинцем, однако эту часть биографии наемника хакерам подтвердить не удалось. При этом в его соцсетях обнаружились его снимки в вышиванке, однако «что-то выдавало в нем индейца из Северной Каролины».
«Не смотря на весь героический пафос и решительное настроение — через пару месяцев, он удрал обратно за океан», — добавили хакеры.
В июле хакеры RaHDit раскрыли информацию о более чем 3200 иностранных наемниках ВСУ. Выяснилось, что в ряды украинской армии вступили экс-полицейский из США, арестованный за растление малолетних и участник Зимних Олимпийских игр в Сочи из Латвии.