Российская армия взяла под контроль логистику ВСУ на Курском направлении

Логистические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении контролируются российской стороной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам генерала, российские части «контролируют логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов». Кроме того, он заявил, что ВСУ остановлены на таком участке, где им невыгодно вести боевые действия.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.