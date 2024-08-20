В США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России

Крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву, — это «стелс-боеприпасы» украинских истребителей F-16, предназначенные для ударов по России. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

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«Эти усовершенствованные крылатые ракеты воздушного базирования могли бы обеспечить Украине значительный ударный потенциал большой дальности, хотя остаются проблемы, связанные с интеграцией JASSM с поставляемыми истребителями F-16», — говорится в публикации.

Там отмечается, что речь идет о возможности истребителей, предоставленных Украине странами НАТО — Бельгией и Нидерландами, «запустить 2400-фунтовую ракету, несущую 1000-фунтовую боеголовку» (1089 и 454 килограмма), а дальность AGM-158 JASSM превышает 200 миль (322 километра). Ракета имеет инерциальную навигационную систему, позволяющую ей обойтись без спутниковой навигации Global Positioning System (GPS) в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время в составе F-16 единственным эксплуатантом ракеты AGM-158 JASSM, принятой на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США в 2009 году, кроме самих Соединенных Штатов, является Польша.

«Разработанная компанией Lockheed Martin крылатая ракета воздушного базирования поступила на вооружение ВВС США только в 2009 году и в случае поставки на Украину станет одной из самых современных платформ, которые будут предоставлены Киеву», — пишет Сичиу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что для защиты от американских крылатых ракет AGM-158 JASSM, которые Вашингтон может передать Киеву, России необходимо уничтожить украинские истребители F-16.