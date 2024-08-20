ВСУ расстреляли двух жителей Курской области, эвакуировавшихся через реку

© Минобороны РФ

Диверсант Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял двух мирных жителей села Гуево Суджанского района в Курской области. В тот момент люди пытались эвакуироваться. Об этом рассказал очевидец трагедии.

Двое россиян переплывали реку Псел. В этот момент их заметили украинские бойцы.

— Дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял, — сообщил очевидец в беседе с ТАСС.

По его словам, военные ВСУ также атаковали при помощи дрона автомобили, в которых находились люди.

7 августа стало известно о расстреле девушки боевиками ВСУ. Также уточняется, что погибшая была беременна. Вместе с ней солдаты убили еще двоих мужчин.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой разрешить доступ в Курскую область для оценки действий украинских Вооруженных сил.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. Боевые действия на территории России продолжаются до сих пор. О главных событиях на поле боя в Курской области за прошедшие сутки — в материале «Вечерней Москвы».