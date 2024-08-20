Назван возможный срок окончания боев в Курской области

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевые действия в Курской области могут окончиться через два-три месяца, пишет ТАСС. Он предположил, что к тому времени может быть завершена и специальная военная операция в целом.

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Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, — отметил Алаудинов.

Ранее соратник Кадырова зявил, что российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области. По его словам, противник «планомерно уничтожается» силами бойцов спецназа «Ахмат», 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка, 2-й бригады спецназа.

До этого Алаудинов заявил, что украинская боевая техника ВСУ «превосходно горит». По его словам, российские силы уничтожают «все, что вылезает из кустов в районе Суджи» в Курской области.

Также МИД РФ информировало, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ. Дипломату выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения действий ВСУ.

За последние сутки в Курской области спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями Минобороны РФ уничтожил более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины, сообщал ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что противник на некоторых участках пытался наступать.