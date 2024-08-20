Алаудинов заявил о полной остановке продвижения ВСУ в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что основные ресурсы противника на этом направлении уничтожены. Он добавил, что сейчас идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ.

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Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России подчеркивали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Алаудинов сообщал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем армии РФ, подчеркивал он.