Чехия нашла неожиданный источник денег на поставки снарядов Украине

Правительство Чехии планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для закупки боеприпасов Украине в рамках совместной инициативы ряда западных стран, сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ТАСС. Отмечается, что таким образом Прага получила еще один источник финансирования этой программы.

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Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала известил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 млн артиллерийских снарядов. Этому, подчеркнул он, способствует 20 стран — от Канады, Германии и Нидерландов до Польши.

Также стало известно, что правительство Канады в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд). Минфин страны отметил, что власти также предоставят Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд), уточнили в ведомстве.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные чешских чиновников, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь.