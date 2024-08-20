Кабмин поддержал проект о приостановке процессов для участников СВО

Правительство поддержало проект закона Верховного суда РФ, предусматривающий дополнение механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина. Документ предполагает приостановку судебного производства с его последующим прекращением по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами РФ не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Подобные изменения потребуют внесения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас нормами указанного федерального закона не предусмотрена возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми. Отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания. 13 августа Верховный суд предложил освобождать контрактников от уголовной ответственности. До этого в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.