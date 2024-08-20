Владимир Зеленский уговаривал западных лидеров помочь вернуть в страну мужчин боеспособного возраста. Об этом пишет Bloomberg. Газета.Ru

Как сообщает издание, Зеленский просил западных политиков принять меры по возвращению выехавших из страны граждан Украины в ходе двусторонних встреч. Украинское руководство озвучивало потребность в новобранцах для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в рабочей силе для восстановления экономики. По данным Bloomberg, страны Запада отказали Зеленскому в возвращении беженцев до окончания вооруженного конфликта. Журналисты привели историю живущего в Польше украинца, заявившего о востребованности рабочей силы из Украины на рынке труда. Lenta.ru

В материале также приводят данные, в соответствии с которыми в Чехии украинские беженцы в первом квартале года заплатили налогов почти в два раза больше, чем получили в виде социальных пособий. Российская газета