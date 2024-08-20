ВС РФ нанесли удары по местам дислокации наемников ВСУ под Киевом

В пригороде Киева Вышгороде нанесены удары по местам дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

По его словам, несколько взрывов произошли ночью в районе Вышгорода — пригорода столицы Украины. Рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон, который снабжен целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия. Именно там иностранные наемники, получая под командование мобилизованных украинцев, проводят боевое слаживание подразделений, отметил Лебедев. Газета.Ru

Он также заявил, что количество погибших и раненых сложно уточнить, но уже после первого прилета в 23.00 19 августа, в сторону военного городка направилось несколько карет скорой помощи. После этого был еще один прилет, из-за которого вереница пожарных и скорых выросла. Некоторых эвакуировали вертолетами. Lenta.ru