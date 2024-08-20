Российские военные остановили продвижение ВСУ в Судже

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Газета.Ru

«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается», — заявил он. RT на русском

Ранее Алаудинов назвал возможный срок окончания боев в Курской области, которые ведутся уже две недели. По его словам, они могут завершиться через два-три месяца. Lenta.ru