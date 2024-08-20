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В Госдуме рассказали о погибших в Курской области наемниках из Европы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили тела погибших европейских наемников в полях Курской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Газета.Ru

«Действительно, очень много погибших наемников и украинских солдат, которые там лежат в полях … Они просто не нужны никому», - сказал депутат. Российская газета

Депутат считает, что Украина была вынуждена вторгнуться в Курскую область по приказу Запада, который хотел проверить обороноспособность российских границ. Он также полагает, что Зеленский не решился бы на подобную операцию. Вечерняя Москва

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