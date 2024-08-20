В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, из которого топливо шло на линию фронта. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, украинские войска «никого не стесняясь» завезли горюче-смазочные материалы (ГСМ) на нефтехранилище «Тернопольнефтепродукт» возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожные составы развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум.

Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

По словам Лебедева, российский удар был нанесен во время заполнения железнодорожных цистерн. Координатор добавил, что пожар все еще не потушен, «есть небольшая детонация».

Напомним, что минувшей в Тернопольской области Украины объявляли воздушную тревогу. После этого местные СМИ сообщили о взрывах, а позднее областная военная администрация заявила о начавшемся после них пожаре. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.