Солдат КНДР сбежал в Южную Корею

Северокорейский военнослужащий перебежал на территорию Южной Кореи через границу на востоке страны, сообщает агентство «Ренхап». Отмечается, что его оперативно взяли под стражу.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. Солдат пересек демаркационную линию в районе уезда Косон провинции Канвондо. Южнокорейские военные 22-й дивизии сначала пристально отслеживали перемещение мужчины, а потом задержали. Проводится расследование, мотивы солдата КНДР выясняются.

Ранее министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо подчеркнул, что власти не стремятся к объединению полуострова путем силового поглощения северного соседа. По его словам, Сеул стремится к мирному объединению.

Министр считает, что Пхеньян «внимательно рассмотрит» предложение Республики Корея о создании межкорейской рабочей группы по широкому кругу вопросов, в том числе по проблемам снижения напряженности, изменениям климата и гуманитарных обменов. Ким Ен Хо призвал КНДР возобновить функционирование горячей линии между военными.

В свою очередь Bloomberg посчитало, что первый год полномасштабной войны между Южной Кореей и КНДР будет стоить мировой экономике порядка $4 трлн. Это составляет 3,9% от совокупного ВВП планеты. При этом агентство пишет, что война между этими двумя странами «очень маловероятна», но если она начнется, то последствия будут разрушительными.