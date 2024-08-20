Несмотря на значительные потери, ВСУ продолжают предпринимать активные попытки прорвать оборону российских войск на Харьковском направлении, особенно в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника ЛНР в отставке, ситуация на Харьковском направлении остается напряженной, украинские войска уже на протяжении недели ведут интенсивные бои в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, передает РИА «Новости».

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Марочко отметил, что ВСУ применяют тактику небольших маневренных групп, которые активно поддерживаются артиллерией и бронетехникой.

Ранее сообщалось о тяжелых боях на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.