Над Крымом за ночь уничтожили два украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Над российским регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ