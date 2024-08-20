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Над Крымом за ночь уничтожили два украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Крымом за ночь уничтожили два украинских БПЛА
© РИА Новости / Валентин Капустин

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - сказали там.

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